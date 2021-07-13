Доннарумма не праздновал отражение решающего пенальти в финале Евро – герой Италии объяснил странное поведение
Голкипер сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма был значительно спокойнее своих партнеров.
Вратарь "Скуадры Адзурры" отразил пятый удар Саки, подарив своей стране победу на Евро. Впрочем, после такого подвига Джиджи спокойно встал и даже не думал радоваться.
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"После пенальти Саки я не сразу обрадовался, потому что не думал, что мы уже выиграли. Я понял это позже, когда ко мне подбежали партнеры", – признался Доннарумма в комментарии Sky Italy.
Добавим, что именно вратарь сборной Италии был признан лучшим игроком Евро-2020.
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