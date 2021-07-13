Вратарь "Скуадры Адзурры" отразил пятый удар Саки, подарив своей стране победу на Евро. Впрочем, после такого подвига Джиджи спокойно встал и даже не думал радоваться.

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"После пенальти Саки я не сразу обрадовался, потому что не думал, что мы уже выиграли. Я понял это позже, когда ко мне подбежали партнеры", – признался Доннарумма в комментарии Sky Italy.

Добавим, что именно вратарь сборной Италии был признан лучшим игроком Евро-2020.

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