Вратарь упрямо не подписывает новый контракт, а после разгромного поражения от Лацио дал еще один повод для недовольства.

Лацио – Милан – 3:0 – видео голов и обзор матча

Доннарумма "проглотил" три мяча, однако не делал из этого проблему. После финального свистка 22-летний итальянец обменялся футболками и весело разговаривал со своим коллегой – Пепе Рейной. Более того, именно Джиджи был капитаном Милана в этом матче, поскольку Романьоли остался на скамейке запасных. Фанаты "россонери" в соцсетях не скрывали ярости: "Уберите этого клоуна из клуба!", "Его нельзя пускать даже на тренировку", "Кто дал ему повязку?!".

Добавим, что Доннарумма находится в структуре Милана с 2013 года. Если он не подпишет контракт, то летом станет свободным агентом.

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