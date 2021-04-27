Лацио разбил Милан в матче 33-го тура Серии А, ухудшив шансы "россонери" на попадание в топ-4. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов матча Лацио – Милан на "Футбол 24".

Поединок начался с быстрого гола римлян – Корреа обыгрался в стенку с Иммобиле и легко оставил в дураках Доннарумму, закатив мяч в ворота. До перерыва Лацио мог удвоить преимущество, но Иммобиле не смог пробить голкипера, а гол Лаццари отменили из-за офсайда. Вторая половина началась с еще одного гола Корреа, который реализовал выход один на один. Точку во встрече поставил Иммобиле.

Милан разгромно проиграл Лацио и потерял место в зоне ЛЧ – Корреа оформил дубль, а Иммобиле добил "россонери"

Таким образом, Лацио набрал 61 очко, остался шестым и приблизился к Милану, который с 66 пунктами расположился на 5 месте – столько же в активе Ювентуса.