Воротар вперто не підписує новий контракт, а після розгромної поразки від Лаціо дав ще один привід для невдоволення.

Лаціо – Мілан – 3:0 – відео голів та огляд матчу

Доннарумма "проковтнув" три м'ячі, проте не робив з цього проблему. Після фінального свистка 22-річний італієць обмінявся футболками і весело розмовляв зі своїм колегою – Пепе Рейною. Більше того, саме Джіджі був капітаном Мілана у цьому матчі, оскільки Романьйолі залишився на лаві запасних. Фанати "россонері" у соцмережах не приховували люті: "Приберіть цього клоуна з клубу!", "Його не можна пускати навіть на тренування", "Хто дав йому пов'язку?!".

Додамо, що Доннарумма перебуває у структурі Мілана з 2013 року. Якщо він не підпише контракт, то влітку стане вільним агентом.

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