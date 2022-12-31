"Донецк – это Украина": ультрас Шахтера поздравили всех с Новым годом – атмосферное видео с горячих точек
Болельщицкое движение продолжает активно противостоять врагу на наиболее опасных участках фронта.
Представители фанатской группировки "Кроты" опубликовали на своей странице в социальной сети Twitter видеоролик, в котором продемонстрировали, как отстаивают нашу независимость в борьбе с оккупантами в горячих точках.
Карпаты сообщили о смерти своего воспитанника на войне с Россией
"Хулиганы Шахтера поздравляют Вас с Новым Годом! Вместе к победе! Донецк – это Украина! Слава Украине! Смерть российским врагам!" – написали ультрас под видео.
Напомним, украинцы уже 311 дней противостоят российской агрессии. Враг цинично бьет по гражданским объектам, уничтожает энергетическую инфраструктуру, чем вызывает еще большее отвращение у всего цивилизованного мира и способствует более масштабной помощи партнеров Украины.
"Вони воювали з Чечнею, з Грузією, з Україною": легіонер УПЛ – про шанс у Шахтарі, агресію Рінкона, дружбу з кіпером МЮ