Представители фанатской группировки "Кроты" опубликовали на своей странице в социальной сети Twitter видеоролик, в котором продемонстрировали, как отстаивают нашу независимость в борьбе с оккупантами в горячих точках.

Карпаты сообщили о смерти своего воспитанника на войне с Россией

"Хулиганы Шахтера поздравляют Вас с Новым Годом! Вместе к победе! Донецк – это Украина! Слава Украине! Смерть российским врагам!" – написали ультрас под видео.

Напомним, украинцы уже 311 дней противостоят российской агрессии. Враг цинично бьет по гражданским объектам, уничтожает энергетическую инфраструктуру, чем вызывает еще большее отвращение у всего цивилизованного мира и способствует более масштабной помощи партнеров Украины.

"Вони воювали з Чечнею, з Грузією, з Україною": легіонер УПЛ – про шанс у Шахтарі, агресію Рінкона, дружбу з кіпером МЮ