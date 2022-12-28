"28 декабря стало известно, что 19 апреля под Снигиревкой погиб воспитанник львовских Карпат Гриць Добуш. Гриць Добуш был воспитанником школы "зелено-белых". Его тренером был Андрей Гринер. Активный участник молодежной организации "Союз украинской молодежи".

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Грицю Добушу было 30 лет на момент смерти. Похороны запланированы на завтра, 29 декабря в 11:00 в Гарнизонном храме", – сообщила пресс-служба львовского клуба.

К сожалению, это далеко не первая потеря среди болельщиков и воспитанников Карпат. Многие взяли в руки оружие и платят самую большую цену за независимость Украины от российских захватчиков.

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