Доминация Барселоны и Ман Сити, неожиданности Серии А – символические сборные топ-лиг за последнюю 1000 сыгранных минут

Международный центр спортивных исследований (CIES) определил по 11 лучших игроков в каждом из ведущих чемпионатов.

Football Observatory сообщает, что разработала уникальный подход к объективной оценке технических характеристик футболистов. На основе этого подхода и данных OptaPro сформированы символические сборные пяти главных европейских лиг из игроков, которые лучше всех себя проявили за последнюю 1000 сыгранных минут. Рассматривались только те исполнители, которые с 1 января 2019 провели на поле по крайней мере 630 минут.

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АПЛ

В топ-11 Премьер-лиги преобладают представители лидеров первенства Манчестер Сити и Ливерпуля. "Горожане" в рамках последней тысячи минут лучше, потому выбрали 5 партнеров Александра Зинченко и 3 защитников Юргена Клоппа. Неудивительно, что в престижную компанию попали две звезды Манчестер Юнайтед, которые по-особенному заиграли с Уле-Гуннаром Сульшером.

Бундеслига

Немецкий топ оккупировала, конечно, Бавария, которая после зимнего перерыва успешно исправляет свои осенние неудачи. 4 игрока из Мюнхена среди 11 лучших. Дортмундская Боруссия, Байер и РБ Лейпциг делегировали по 2 футболиста. Все логично, учитывая прогресс Леверкузена с Петером Босом и лучшую оборону РБ в лиге. Дополнил символический лайнап Макс Крузе из Вердера, который роскошно начал март.

Серия А

Неожиданная сборная у итальянского первенства. От космического лидера Ювентуса лишь один игрок, зато Аталанта, которая второй сезон подряд прилично выступает, представлена 4 футболистами. Еще Доннарумма и Бакайоко из Милана, два лидера Наполи и сенсационный ветеран Фабио Квальярелла.

Лига 1

Без пяти минут чемпион Франции написан напротив 6 выбранных в символическую сборную фамилий. Больше половины топ-11 – из ПСЖ. Там же 2 молодых таланта Лилля, по одному яркому персонажу из Лиона и Марселя, а также защитник Страсбура.

Примера

Барселоне ничего не помешает выиграть Ла Лигу, поэтому 5 "сине-гранатовых" футболок в символической команде – более чем справедливо. Обладателю "Золотого мяча"-2018 не подобает пролетать мимо таких рейтингов – Модрич с двумя партнерами по Реалу также получил свое место. Звездную компанию разбавили игроки Валенсии, Атлетика и Эйбара.

Мессі – найкращий дриблер топ-5 чемпіонатів, Азар – найуспішніший, прогнозовані лідери в Бундеслізі та Серії А