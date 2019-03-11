toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Мир
УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ЮВЕНТУС - АТЛЕТИКО МАНЧЕСТЕР СИТИ - ШАЛЬКЕ ЛИГА ЧЕМПИОНОВ

Манчестер Юнайтед имеет самый высокий процент точности ударов в топ-5 лигах, Десна – вторая худшая команда в Европе

17:24 27 Читати українською
Манчестер Юнайтед имеет самый высокий процент точности ударов в топ-5 лигах, Десна – вторая худшая команда в Европе
МЮ – самая точная команда топ-лиг / Twtter

Международный центр спортивных исследований (CIES) определил команды с лучшей и худшей точностью ударов в Европе.

Football Observatory проанализировала статистику ударов всех команд топ-5 европейских лиг и других 25 дивизионов в матчах с 1 июля 2018-го по 6 марта 2019-го. На основе данных InStat сформированы рейтинги наиболее и наименее точных коллективов на континенте.

Рейтинг команд, которые чаще всего в Европе бьют по воротам: Ман Сити Зинченко в лидерах, Шахтер – лучший в Украине

В топ-5 чемпионатах самый высокий процент точности ударов имеет Манчестер Юнайтед – 48,6%. Манкунианцы нанесли 383 удара, из которых 186 полетели в створ Второе место с немного худшим показателем занимает Барселона – 48,3%, а дополняет ведущую тройку дортмундская Боруссия – 46,3%.

Первая неожиданность на 4 месте – Жирона. Каталонская команда нанесла меньше всего ударов (240) среди всех, кто попал в топ-20 рейтинга, но с отличной точностью – 45,8%. Ливерпуль занимает 5 место с 45,6% точных выстрелов. Что интересно, в первой десятке сразу 5 немецких команд.

За пределами ведущих дивизионов лучшими являются нидерландские клубы: Аякс – 50,4% точности, Херенвен – 50,2% точности. Они имеют цифры лучше, чем гранды, но здесь, конечно, нужно учитывать силу оппонентов. Амстердамцы вообще бьют очень много (452 удара), но при этом более половины мячей летит в створ (228). Солидные показатели имеет Митьюлланд Артема Довбика – 48,7%.

Соответствующий антирейтинг в топ-5 лигах возглавляет Кальяри Дарио Срны – только 28,9% ударов сардов попадают в цель. Далее идет Удинезе (30,2% точности) и Алавес (30,3%), что удивительно, учитывая текущее пятое место басков в турнирной таблице Ла Лиги. Среди грандов в рейтинге самых "кривых" нашлось место Интеру – 33% точных ударов.

Черниговская Десна оказалась на предпоследнем месте в Европе среди исследованных чемпионатов по точности. 56 из 197 ударов украинской команды полетели в створ соперников – 28,4%. Только российские Крылья Советов хуже бьют по воротам – 24,9%.

*shots – удары, on – в створ, d – середняя дистанция удара

Месси – лучший дриблер топ-5 чемпионатов, Азар – самый успешный, прогнозируемые лидеры в Бундеслиге и Серии А

Теги
Мир Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Барселона Барселона Аякс Аякс Десна Десна Статьи
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
3
час
:
35
мин
Рома
21:30
Эмполи
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук