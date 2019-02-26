Мессі – найкращий дриблер топ-5 чемпіонатів, Азар – найуспішніший, прогнозовані лідери в Бундеслізі та Серії А

Міжнародний центр спортивних досліджень (CIES) визначив найкращих і найуспішніших дриблерів у провідних чемпіонатах континенту.

Football Observatory проаналізувала дриблінг усіх футболістів у топ-5 європейських лігах за останні 365 днів. На основі даних Opta складений рейтинг гравців, які найчастіше успішно йдуть у дриблінг. Враховувалися лише ті виконавці, які з 18 лютого 2018-го по 17 лютого 2019-го провели на полі не менше 1800 хвилин у внутрішньому чемпіонаті (для Бундесліги – не менше 1500 хвилин).

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Сенсації не трапилося. На першому місці – Ліонель Мессі. Аргентинець витрачає на один вдалий дриблінг в середньому 19.2 хвилини. Ще один показник, за яким геній Барселони є найкращим у Європі.

Друге місце посідає форвард Ніцци Аллен Сен-Максімен. 21-річний гравець зовсім трішки поступається Мессі – 19.8 хвилини для кожного успішного дриблінгу. Восени його взагалі називали найактивнішим дриблером Європи. У топ-5 потрапив ще один представник французької ліги – вінгер Діжона Наїм Сліті (21.4 секунди).

На третій сходинці опинився Еден Азар, у якого на одну вдалу спробу йде рівно 21 секунда. Бельгієць, відповідно, лідирує за цим показником в АПЛ, однак про головну його чесноту поговоримо трішки нижче. Також в Англії варто відзначити Вілфріда Заху (25.6 секунди) та партнера Ярмоленка Феліпе Андерсона (29.4 секунди).

Закриває чільну п'ятірку Усман Дембеле – 21.7 секунди на успішний дриблінг. Барселона – єдиний клуб, який представлений двома гравцями в топ-10 рейтингу та трьома в топ-20 (на 16-му місці Феліпппе Коутінью – 31.7 секунди).

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Найкращий у Бундеслізі – Джейдон Санчо, який вдало йде у дриблінг кожні 24.1 секунди. З головним дриблером Серії А також все прогнозовано – Пауло Дибала (29.9 секунди).

Топ-10 футболістів, які витрачають найменше часу на 1 вдалу спробу дриблінгу:

Що стосується відсотка успішності дриблінгу, то тут рейтинг очолює Еден Азар – 73.4%. Другу сходинку має згаданий Наїм Сліті – 72.1% вдалих, а на третьому місці опинився син знаменитого Ліліама Тюрама Маркус – 71.7%. Варто відзначити, що враховувалися лише ті гравці, які принаймні 100 разів йшли в дриблінг.

Топ-5 футболістів з найуспішнішим дриблінгом:

У відповідному антирейтингу лідирує форвард Уотфорда Роберто Перейра, в якого лише 42.6% спроб дриблінгу завершуються вдало. Серед головних невдах також Фабіан Орельяна з Ейбара (43.9%) та Джошуа Кінг з Борнмута (44.2%).

Топ-5 футболістів з найменш успішним дриблінгом: