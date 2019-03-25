Домінація Барселони та Ман Сіті, несподіванки Серії А – символічні збірні топ-ліг за останню тисячу зіграних хвилин

Міжнародний центр спортивних досліджень (CIES) визначив по 11 найкращих гравців у кожному з провідних чемпіонатів.

Football Observatory повідомляє, що розробила унікальний підхід до об'єктивного оцінювання технічних характеристик футболістів. На основі цього підходу та даних OptaPro сформовані символічні збірні п'яти головних європейських ліг з гравців, які найкраще себе проявили за останню 1000 зіграних хвилин. Розглядалися лише ті виконавці, котрі з 1 січня 2019 року провели на полі принаймні 630 хвилин.

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АПЛ

У топ-11 Прем'єр-ліги переважають представники лідерів першості Манчестер Сіті та Ліверпуля. "Містяни" в рамках останньої тисячі хвилин кращі, тому обрано 5 партнерів Олександра Зінченка та 3 захисники Юргена Клоппа. Не дивно, що в престижну компанію потрапили дві зірки Манчестер Юнайтед, які по-особливому заграли з Уле-Гуннаром Сульшером.

Бундесліга

Німецький топ окупувала, звичайно, Баварія, яка після зимової перерви успішно виправляє свої осінні невдачі. 4 гравці з Мюнхена серед 11 найкращих. Дортмундська Борусія, Байєр і РБ Лейпциг делегували по 2 футболісти. Все логічно, зважаючи на прогрес Леверкузена з Петером Босом і найкращу оборону РБ в лізі. Доповнив символічний лайнап Макс Крузе з Вердера, який розкішно розпочав березень.

Серія А

Несподівана збірна у італійської першості. Від космічного лідера Ювентуса лише один гравець, натомість Аталанта, яка другий сезон поспіль пристойно виступає, представлена 4 футболістами. Ще є Доннарумма та Бакайоко з Мілана, два лідери Наполі та сенсаційний ветеран Фабіо Квальярелла.

Ліга 1

Без п'яти хвилин чемпіон Франції написаний напроти 6 вибраних у символічну збірну прізвищ. Понад половина топ-11 – з ПСЖ. Там же 2 молоді таланти Лілля, по одному яскравому персонажу з Ліона та Марселя, а також захисник Страсбура.

Прімера

Барселоні нічого не завадить виграти Ла Лігу, тому 5 "синьо-гранатових" футболок у символічній команді – більш ніж справедливо. Володарю "Золотого м'яча"-2018 не личить пролітати повз такі рейтинги – Модріч з двома партнерами по Реалу також отримав своє місце. Зіркову компанію розбавили гравці Валенсії, Атлетіка та Ейбара.

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