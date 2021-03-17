"Если посмотреть на команд-участниц чемпионата мира, то средний возраст игроков составляет 27-28 лет. Поскольку чемпионат проводится только раз в 4 года, то у футболистов очень мало шансов выиграть его дважды – в следующий раз им уже 32-33. Вероятно, ЧМ следует проводить каждые два года. Выбросьте все другие незначительные турниры. Сосредоточьтесь на организации важнейших, а параллельные мелочи можно устранить. Люди должны понимать, что поставлено на карту, и бороться только за что-то действительно значительное.

Венгер жестко раскритиковал идею реформы Лиги чемпионов

Еще один вопрос – уплотнение квалификаций. Их можно проводить большим "пакетом" за один месяц или разбить на два – скажем, февраль и ноябрь. Зато игроки смогут сконцентрироваться исключительно на клубах с марта по июнь. После этого будет достаточно времени на отдых. В реалиях нынешних нагрузок очень важно, чтобы футболисты имели 4 недели полноценного отдыха. Сейчас они вынуждены постоянно отвлекаться на квалификации, перелеты и т.д.", – цитирует Венгера Sportstar.

Напомним, что чемпионат мира 2022 года должен проходить в ноябре-декабре, что создаст серьезные проблемы для клубного сезона.

"Золотая бутса": Левандовски идет к цели, Холанд и сенсационные бомбардиры в топ-10, Яремчук – лучший из украинцев