Голкипер ПСЖ Серхио Рико редко появляется на поле. В текущем сезоне он всего лишь 5 раз выходил в составе своей команды в чемпионате Франции. В этих поединках пропустил три гола, а еще в трех матчах отстоял на ноль.

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В домашней встрече 21-го тура Лиги 1 против Монпелье Рико появился на поле сразу после перерыва при счете 1:0, заменив Кейлора Наваса. По сообщению издания Le Parisien, дом Серхио ограбили именно по ходу матча. Злоумышленники забрали 25 тысяч евро наличными, а также дорогие часы и драгоценности, стоимость которых пока не установлена.

К слову, этот матч подопечные Маурисио Почеттино выиграли с убедительным счетом 4:0 и после 21-го тура возглавляют турнирную таблицу Чемпионата Франции.

Напомним, Рико перешел в ПСЖ из Севильи в сентябре 2020 года за 6 млн евро (до этого он провел год в парижском клубе на правах аренды). Transfermarkt оценивает голкипера в 8 млн евро.

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