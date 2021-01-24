Голкіпер ПСЖ Серхіо Ріко не часто з'являється на полі. У поточному сезоні він всього лише 5 разів виходив у складі своєї команди у чемпіонаті Франції. У цих поєдинках пропустив три голи, а ще у трьох матчах відстояв на нуль.

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У домашній зустрічі 21-го туру Ліги 1 проти Монпельє Ріко з'явився на полі одразу після перерви за рахунку 1:0, замінивши Кейлора Наваса. За повідомлення видання Le Parisien, будинок Серхіо пограбували саме по ходу матчу. Зловмисники забрали 25 тисяч євро готівкою, а також дорогий годинник і коштовності, вартість яких поки не встановлена.

До слова, цей матч підопічні Маурісіо Почеттіно виграли з переконливим рахунком 4:0 і після 21-го туру очолюють турнірну таблицю Чемпіонату Франції.

Нагадаємо, Ріко перейшов у ПСЖ з Севільї у вересні 2020 року за 6 млн євро (до того він провів рік у паризькому клубі на правах оренди). Transfermarkt оцінює голкіпера у 8 млн євро.

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