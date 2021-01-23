Звезда парижан Килиан Мбаппе до сих пор размышляет над идеей продления контракта с клубом, но имеет некоторые сомнения.

"Я здесь очень счастлив. Я всегда был счастлив. Болельщики и клуб мне всегда помогали. За это я буду им благодарен всегда.

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Да, скоро действительно придется делать выбор, но я все еще в раздумьях. Если бы у меня был ответ о подписании нового контракта с ПСЖ уже сейчас, то я бы вам его озвучил. Это не способ выиграть время, нет.

Я не хочу подписать соглашение, а через год сказать, что хочу уйти, потому что не хотел ставить свою подпись. Если я подпишу, то я останусь. Именно поэтому мне нужно время на размышление", – цитирует Килиана RMC Sport.

Заметим, контракт Мбаппе с ПСЖ действует до лета 2022-го. Одним из главных претендентов на 22-летнего француза являеться Реал. В текущем сезоне Килиан провел 23 поединка, в которых забил 16 мячей и отдал 9 ассистов.

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