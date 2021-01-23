Чемпионат Франции, 21 тур

ПСЖ – Монпелье – 4:0

Голы: Мбаппе, 34, 63, Неймар, 60, Икарди, 61

Удаление: Омлин (Монпелье)

Мбаппе готов покинуть ПСЖ только ради двух клубов

Эта встреча в любом случае стала бы знаковой для Неймара. Бразилец проводил 100-й матч за парижский клуб, с тех пор как перебрался из Барселоны за 222 млн евро летом 2017 года. Ней отметил это событие голом, но не он стал главной звездой.

Для начала ПСЖ получил щедрый подарок – уже на 19-й минуте красную карточку получил Йонас Омлин. Интересно он стал первым голкипером, которого удалили в матче Лиги 1, после его коллеги Димитри Берто. Последний, к слову, тоже защищал ворота Монпелье против ПСЖ. Это произошло 1 февраля 2020-го.

В таких условиях довести дело до победы было лишь вопросом техники, которой у парижан с избытком. Наконец-то проснулся Мбаппе, который прервал безголевую серию из четырех матчей и впервые забил после прихода в клуб Почеттино. Однако одним голом Килиан не ограничился, сначала ассистировав Неймару, а позже оформив дубль. Еще один мяч в активе Мауро Икарди.

Благодаря этой победе ПСЖ набрал 45 очков и хотя бы временно стал единоличным лидером чемпионата Франции. У Монпелье осталось 28 пунктов, но безвыигрышная серия теперь насчитывает 6 матчей.

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