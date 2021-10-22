Форвард Ювентуса Пауло Дибала стал жертвой грабителей во время поединка Лиги чемпионов.

Неизвестные попали в дом аргентинца, который расположен недалеко от Турина, в ночь со вторника на среду, сообщает La Gazetta dello Sport.

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Злоумышленники разбили окно на первом этаже, через которое попали внутрь. Грабителям частично помешал охранник, который поднял тревогу. Сейчас стоимость ущерба неизвестна. Допускают, что воры вынесли коллекцию часов Дибалы.

Добавим, что Пауло сыграл в 6 матчах за Ювентус в текущем сезоне, в которых забил 3 гола и отдал 2 ассиста.

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