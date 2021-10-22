Форвард Ювентуса Пауло Дибала став жертвою грабіжників під час поєдинку Ліги чемпіонів.

Невідомі потрапили до будинку аргентинця, який розташований поблизу Турина, в ніч з вівторка на середу, повідомляє La Gazetta dello Sport.

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Зловмисники розбили вікно на першому поверсі, через яке потрапили всередину. Грабіжникам частково завадив охоронець, який здійняв тривогу. Наразі вартість збитків невідома. Допускають, що злодії винесли колекцію годинників Дибали.

Додамо, що Пауло зіграв у 6 поєдинках за Ювентус в поточному сезоні, у яких забив 3 голи та віддав 2 асисти.

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