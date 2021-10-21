"Роналду ушел 28 августа, для нас было бы лучше, если бы он ушел раньше. Это было несложно понять, но это нас удивило, и, на мой взгляд, мы поплатились очками в первых матчах.

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Если бы он ушел 1 августа, у нас было бы больше времени, чтобы лучше подготовиться к началу чемпионата.

Он достиг той точки, где Криштиану понадобилось новое вдохновение и та команда, которая будет играть на него, потому что момент, когда он находит такую ​​команду – ключевой. Это меня не удивило, потому что это было видно на протяжении всей его карьеры и трех лет с нами", – цитирует Кьеллини AS.

Напомним, 36-летний Криштиану летом покинул Ювентус, подписав контракт с Манчестер Юнайтед до лета 2023-го.

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