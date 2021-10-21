Кьеллини: Для Ювентуса было бы лучше, если бы Роналду покинул нас раньше
Защитник Ювентуса Джорджо Кьеллини упрекнул своего экс-партнера Криштиану Роналду.
"Роналду ушел 28 августа, для нас было бы лучше, если бы он ушел раньше. Это было несложно понять, но это нас удивило, и, на мой взгляд, мы поплатились очками в первых матчах.
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Если бы он ушел 1 августа, у нас было бы больше времени, чтобы лучше подготовиться к началу чемпионата.
Он достиг той точки, где Криштиану понадобилось новое вдохновение и та команда, которая будет играть на него, потому что момент, когда он находит такую команду – ключевой. Это меня не удивило, потому что это было видно на протяжении всей его карьеры и трех лет с нами", – цитирует Кьеллини AS.
Напомним, 36-летний Криштиану летом покинул Ювентус, подписав контракт с Манчестер Юнайтед до лета 2023-го.
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