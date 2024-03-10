Бывший игрок Зари Максим Имереков рассказал, что луганчане до сих пор не выплатили ему задолженность, хотя начальник команды заявлял, что таких ситуаций в клубе никогда не было.

"Со мной Заря не рассчиталась. Они должны мне зарплату где-то за четыре месяца. У меня продолжается диалог с клубом, они мне звонят и хотят все решить. Я открыт к переговорам, но пока что ничего не решено. Обращался ли я Палату по разрешению споров? Да, Все в процессе.

Заря отреагировала на слухи о долгах, из-за которых футболисты якобы хотят бойкотировать матч с Динамо

Когда я играл в Заре, то большой задолженности перед футболистами не было, бывали и времена, когда постоянно платили. Если задержка по зарплате и происходила, то несущественная, где-то месяц, для украинского футбола это нормально. А какая у них ситуация сейчас, я не знаю.

Было ненормальное положение в Заре, подробности говорить не хочу, о них уже рассказывали в других интервью, но сейчас, возможно, что-то изменилось, потому что, смотрю, игроки там продлевают контракты. Если люди в Заре хотят что-то изменить в команде, то это они должны говорить, а не я. Я сейчас представляю другой клуб и не хочу вспоминать, что было год назад", – цитирует Имерекова Sport-express.