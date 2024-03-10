"Должны где-то за четыре месяца": экс-игрок Зари опроверг заявление руководителей клуба об отсутствии долгов
Бывший игрок Зари Максим Имереков рассказал, что луганчане до сих пор не выплатили ему задолженность, хотя начальник команды заявлял, что таких ситуаций в клубе никогда не было.
"Со мной Заря не рассчиталась. Они должны мне зарплату где-то за четыре месяца. У меня продолжается диалог с клубом, они мне звонят и хотят все решить. Я открыт к переговорам, но пока что ничего не решено. Обращался ли я Палату по разрешению споров? Да, Все в процессе.
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Когда я играл в Заре, то большой задолженности перед футболистами не было, бывали и времена, когда постоянно платили. Если задержка по зарплате и происходила, то несущественная, где-то месяц, для украинского футбола это нормально. А какая у них ситуация сейчас, я не знаю.
Было ненормальное положение в Заре, подробности говорить не хочу, о них уже рассказывали в других интервью, но сейчас, возможно, что-то изменилось, потому что, смотрю, игроки там продлевают контракты. Если люди в Заре хотят что-то изменить в команде, то это они должны говорить, а не я. Я сейчас представляю другой клуб и не хочу вспоминать, что было год назад", – цитирует Имерекова Sport-express.