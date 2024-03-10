Колишній гравець Зорі Максим Імереков розповів, що луганці досі не виплатили йому заборгованість, хоча начальник команди заявляв, що таких ситуацій в клубі ніколи не було.

"Зі мною Зоря не розрахувалася. Вони винні мені зарплату десь за чотири місяці. У мене триває діалог з клубом, вони мені телефонують і хочуть все вирішити. Я відкритий до переговорів, але поки що нічого не вирішено. Чи звертався я Палату з вирішення спорів? Так, все в процесі.

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Коли я грав у Зорі, то великої заборгованості перед футболістами не було, бували й часи, коли постійно платили. Якщо затримка по зарплаті й відбувалася, то несуттєва, десь місяць, для українського футболу це нормально. А яка в них ситуація зараз, я не знаю.

Було ненормальне становище в Зорі, подробиці говорити не хочу, про них вже розповідали в інших інтерв’ю, але зараз, можливо, щось змінилося, тому що, дивлюсь, гравці там продовжують контракти. Якщо люди в Зорі хочуть щось змінити в команді, то це вони повинні говорити, а не я. Я зараз представляю інший клуб і не хочу згадувати, що було рік тому", – цитує Імерекова Sport-express.