"Планируется ли возвращение Десны в УПЛ в следующем сезоне? Не могу вам сказать. Мы еще не приняли этого решения. Должно произойти много событий, от которых это будет зависеть.

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Главное из них – победа Украины в войне с агрессором. После этого необходимо начать строительство академии, собрать команду – не только футболистов, но и обслуживающего их персонала.

Стадион немного привели в порядок, устранили последствия разрушений. Поле в плачевном состоянии. Гостиницу на зиму законсервировали, так как до окончания войны заниматься ее ремонтом нет смысла. У нас есть проект строительства стадиона и академии. Крупная американская компания хотела выступить донором нашего проекта, но пока это на уровне переговоров", – сказал Левин в комментарии FanDay.

Напомним, российские войска разбомбили домашний стадион Десны и полностью уничтожили тренировочную базу черниговцев. Команда не смогла стартовать в сезоне УПЛ, зарезервировав себе место в элитном дивизионе на будущее.

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