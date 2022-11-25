"Чи планується повернення Десни в УПЛ наступного сезону? Не можу вам сказати. Ми ще не ухвалили цього рішення. Має відбутися багато подій, від яких це залежатиме.

"Ми б йому голову відірвали": екс-динамівець отримав російський паспорт за сприяння спецслужб РФ

Головне з них – перемога України у війні з агресором. Після цього необхідно розпочати будівництво академії, зібрати команду – не тільки футболістів, а й персоналу, який їх обслуговує.

Стадіон трохи привели до ладу, усунули наслідки руйнувань. Поле у ​​жалюгідному стані. Готель на зиму законсервували, тому що до закінчення війни займатися його ремонтом немає сенсу. У нас є проект будівництва стадіону та академії. Велика американська компанія хотіла виступити донором нашого проекту, але це поки що на рівні переговорів", – сказав Левін у коментарі FanDay.

Нагадаємо, російські війська розбомбили домашній стадіон Десни та вщент знищили тренувальну базу чернігівців. Команда не змогла стартувати у сезоні УПЛ, зарезервувавши собі місце в елітному дивізіоні на майбутнє.

"Лобановський запрошував. Але де я і де Динамо?": чорний дощ у Донецьку, екс-капітан збірної України грає за колгосп