Украинский тренер Владимир Мазяр, который в свое время выступал в Динамо, резко высказался в адрес Артема Милевского, который недавно перенес кому.

"Жалеют больных людей, там убогих. Сейчас есть кого жалеть. Мне его не жалко, честно. Если у тебя есть яйца, ты должен иметь их до конца, понимаешь? А эти комы, слюни. Выбрасывать то в прессу, что он там в таком состоянии, то все. Это надо как-то собраться в своей жизни, потому что бывает всякое.

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Люди вылезают после всяких болезней, после рака, ты должен быть мужиком. Ты все же Милевский. Не будет тебе уже кто-то задницу подтирать в таком возрасте, ты должен сам смотреть, что ты хочешь дальше. Я никогда не буду жалеть таких людей, потому что я знаю по себе. Были периоды, где ты реально понимал, когда просыпался с бодуна и думал: "Что ты делаешь, бл**ь? Куда ты катишься". Сказал стоп, значит все. Надо пахать и зарабатывать", – поделился Мазяр на подкасте Брутального футбола.

Напомним, Милевского в ужасном состоянии удалось положить в клинику, где он сейчас проходит реабилитацию от алкогольной зависимости. Расходы на лечение взял на себя владелец Динамо Игорь Суркис.

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