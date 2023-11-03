Український тренер Володимир Мазяр, який свого часу виступав у Динамо, різко висловився на адресу Артема Мілевського, який нещодавно переніс кому.

"Жаліють хворих людей, там убогих. Зараз є кого жаліти. Мені його не шкода, чесно. Якщо ти маєш яйця, ти маєш мати їх до кінця, розумієш? А ці коми, слюні. Викидувати то в пресу, що він там в такому стані, то все. То треба якось зібратись у свому житті, бо то буває всяке.

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Люди вилазять після всяких хвороб, після раку, ти маєш бути мужиком. Ти все ж таки Мілевський. Не буде тобі вже хтось дупу підтирати в такому віці, ти маєш сам дивитись, що ти хочеш далі. Я ніколи не буду жаліти таких людей, бо я знаю по собі. Були періоди, де ти реально розумів, коли прокидався з бодуна і думав: "Що ти твориш, бл**ь?. Куди ти котишся". Сказав стоп, значить все. Треба пахати і заробляти", – поділився Мазяр на подкасті Брутального футболу.

Нагадаємо, Мілевського у жахливому стані вдалось покласти у клініку, де він нині проходить реабілітацію від алкогольної залежності. Витрати на лікування взяв на себе власник Динамо Ігор Суркіс.

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