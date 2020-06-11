"Должен был победить здравый смысл, но...": представитель Николаева – о причинах голосования против рестарта Первой лиги

Председатель наблюдательного совета Николаева Сергей Кантор раскритиковал идею доигрывания Первой лиги.

"Решили играть. Мы были против этой глупости, но играть будем. Мы голосовали не против футбола. В разных регионах разная эпидемиологическая ситуация. Мы же не с мячиком играем, а с людьми. Нам надо ехать в Ивано-Франковск, а там другая ситуация с коронавирусом.

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Тот факт, что Вторую лигу остановили, а Первую нет, говорит о том, что здравого смысла здесь нет. Если уже играем, то везде. Могли бы заморозить чемпионат в том виде, в котором он есть. Спокойно готовились бы к следующему сезону. А сейчас будем рисковать людьми в угоду непонятно почему.

Мы начнем следующий чемпионат в сентябре, в ноябре залезем в морозную погоду и дожди, а не у всех есть поля с подогревом. Значит, мы будем убивать поля по 20-25 миллионов в угоду того, что кому-то нужно доиграть эти 11 матчей.

Футболисты – это люди. Никто никому не давал права рисковать ими. 1-6-е места играют в Киеве, в одной эпидемиологической обстановке, а мы будем ездить в Ивано-Франковск, туда, сюда и так далее. Но мы будем это делать, поскольку вынуждены подчиниться большинству. Но это глупо. Я могу быть не прав, время нас рассудит. Должен был победить здравый смысл, но этого не произошло", – сказал Кантор в комментарии изданию Tribuna.

Напомним, сегодня во время встречи представителей клубов ПФЛ было принято два решения: Первая лига возобновляет сезон 2019/20, а Вторая лига прекращает текущий чемпионат.

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