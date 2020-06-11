"Мав перемогти здоровий глузд, але...": представник Миколаєва зізнався, чому голосував проти рестарту Першої ліги

Голова наглядової ради Миколаєва Сергій Кантор розкритикував ідею догравання Першої ліги.

"Вирішили грати. Ми були проти цієї дурниці, але грати будемо. Ми голосували не проти футболу. У різних регіонах різна епідеміологічна ситуація. Ми ж не з м'ячиком граємося, а з людьми. Нам треба їхати в Івано-Франківськ, а там інша ситуація з коронавірусом.

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Той факт, що Другу лігу зупинили, а Першу ні, говорить про те, що здорового глузду тут немає. Якщо вже граємо, то всюди. Могли б заморозити чемпіонат у тому вигляді, в якому він є. Спокійно готувалися б до наступного сезону. А зараз будемо ризикувати людьми на догоду незрозуміло чому.

Ми почнемо наступний чемпіонат у вересні, в листопаді заліземо у морозну погоду і дощі, а не у всіх є поля з підігрівом. Значить, ми будемо вбивати поля по 20-25 мільйонів на догоду того, що комусь потрібно дограти ці 11 матчів.

Футболісти – це люди. Ніхто нікому не давав права ризикувати ними. 1–6-е місця грають у Києві, в одній епідеміологічній обстановці, а ми будемо їздити в Івано-Франківськ, туди, сюди і так далі. Але ми будемо це робити, оскільки змушені підкоритися більшості. Але це нерозумно. Я можу бути неправий, час нас розсудить. Мав перемогти здоровий глузд, але цього не сталося", – сказав Кантор у коментарі виданню Tribuna.

Нагадаємо, сьогодні, під час зустрічі представників клубів ПФЛ було прийнято два рішення: Перша ліга відновлює сезон 2019/20, а Друга ліга припиняє поточний чемпіонат.

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