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"Мав перемогти здоровий глузд, але...": представник Миколаєва зізнався, чому голосував проти рестарту Першої ліги

22:40 128 Читать на русском
"Мав перемогти здоровий глузд, але...": представник Миколаєва зізнався, чому голосував проти рестарту Першої ліги
Рух – Миколаїв / Фото з відкритих джерел

Голова наглядової ради Миколаєва Сергій Кантор розкритикував ідею догравання Першої ліги.

"Вирішили грати. Ми були проти цієї дурниці, але грати будемо. Ми голосували не проти футболу. У різних регіонах різна епідеміологічна ситуація. Ми ж не з м'ячиком граємося, а з людьми. Нам треба їхати в Івано-Франківськ, а там інша ситуація з коронавірусом.

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Той факт, що Другу лігу зупинили, а Першу ні, говорить про те, що здорового глузду тут немає. Якщо вже граємо, то всюди. Могли б заморозити чемпіонат у тому вигляді, в якому він є. Спокійно готувалися б до наступного сезону. А зараз будемо ризикувати людьми на догоду незрозуміло чому.

Ми почнемо наступний чемпіонат у вересні, в листопаді заліземо у морозну погоду і дощі, а не у всіх є поля з підігрівом. Значить, ми будемо вбивати поля по 20-25 мільйонів на догоду того, що комусь потрібно дограти ці 11 матчів.

Футболісти – це люди. Ніхто нікому не давав права ризикувати ними. 1–6-е місця грають у Києві, в одній епідеміологічній обстановці, а ми будемо їздити в Івано-Франківськ, туди, сюди і так далі. Але ми будемо це робити, оскільки змушені підкоритися більшості. Але це нерозумно. Я можу бути неправий, час нас розсудить. Мав перемогти здоровий глузд, але цього не сталося", – сказав Кантор у коментарі виданню Tribuna.

Нагадаємо, сьогодні, під час зустрічі представників клубів ПФЛ було прийнято два рішення: Перша ліга відновлює сезон 2019/20, а Друга ліга припиняє поточний чемпіонат.

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