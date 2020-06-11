Первая лига: журналист сообщил суровые последствия неявок на матч для каждой из команд

Журналист телеканалов "Футбол" Игорь Бурбас рассказал о наказании для клубов Первой лиги в случае бойкота матчей.

"Итак, по согласованному календарю Первая лига должна возобновиться 25-го июня матчами всех команд.

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Если кто-то будет бойкотировать, здесь никаких послаблений, позиция твердая – за две неявки будут отстранять от соревнований без сохранения права на прописку", – написал Бурбас на своей странице в социальной сети Твиттер.

Напомним, сегодня, на совместной конференции клубов ПФЛ было решено завершить чемпионат Второй лиги и возобновить соревнования в Первой лиге.

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