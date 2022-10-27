"После финала Лиги Европы был банкет. Нас пригласили, и Коломойский мне тогда сказал: "Я вообще вас не просил выходить в финал". Я тогда не понял, к чему он это говорит. Потом уже стало ясно, к чему были сказаны эти слова. Нам вообще перестали платить даже зарплату.

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Тогда еще долги Днепра были не слишком большие. Надо было просто отдать половину этой суммы. Не думаю, что это были большие деньги для Игоря Валерьевича, тем самым он сохранил бы клуб со столетней историей. Но, как сказал однажды Коломойский: "Долги отдают только слабаки".

Когда я понял, что в Днепре все идет к развалу? После финала Лиги Европы. У нас даже питания не было. Русол и Стеценко давали свои деньги, чтобы кормили хотя бы команду. Я тоже присоединился к этому процессу. Надо было ребят как-то поддерживать. Какие-то премиальные я им платил. Не могу сказать, что деньги были определяющими для футболистов. И без них все ребята выходили на поле и играли хорошо. Девять месяцев мы играли, не получая за свой труд ни копейки. Уже тогда я догадывался, что Днепр начинает потихоньку исчезать.

Почему после финала Лиги Европы Коломойский не продал некоторых игроков и не рассчитался с командой? Не знаю. Это у него нужно спросить. Я его логики не понимал и, пожалуй, никогда не пойму. А потом все футболисты ушли бесплатно. Как это? Для меня это остается загадкой до сих пор. Но Коломойский так решил. Ну что ж, здесь ничего не поделаешь. Лично я продолжаю жить этим Днепром. Какая роскошная история команды! Сколько знаменитых игроков прошло через Днепр! Жаль команду, которую просто уничтожили", – сказал Маркевич в интервью FanDay.

Напомним, Маркевич возглавлял Днепр с 2014 по 2016 годы и за это время вывел команду в финал Лиги Европы и дважды завоевал бронзовые медали УПЛ.

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