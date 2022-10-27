"Після фіналу Ліги Європи був бенкет. Нас запросили, і Коломойський мені тоді сказав: "Я взагалі вас не просив виходити у фінал". Я тоді не зрозумів, до чого він це каже. Потім уже стало ясно, до чого були сказані ці слова. Нам взагалі перестали платити навіть зарплату.

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Тоді ще борги Дніпра були не надто великі. Потрібно було просто віддати половину тієї суми. Не думаю, що це були великі гроші для Ігоря Валерійовича, тим самим він зберіг би клуб зі столітньою історією. Але, як сказав якось Коломойський: "Борги віддають лише слабаки".

Коли зрозумів, що у Дніпрі все йде до розвалу? Після фіналу Ліги Європи. В нас навіть харчування не було. Русол та Стеценко давали свої гроші, щоб годували хоча б команду. Я також приєднався до цього процесу. Треба було хлопців якось підтримувати. Якісь преміальні я їм платив. Не можу сказати, що гроші були визначальними для футболістів. І без них усі хлопці виходили на поле та грали добре. Дев’ять місяців ми грали, не отримуючи за свою працю жодної копійки. Вже тоді я здогадувався, що Дніпро починає зникати потихеньку.

Чому після фіналу Ліги Європи Коломойський не продав деяких гравців і не розрахувався з командою? Не знаю. Це в нього треба спитати. Я його логіки не розумів і, мабуть, ніколи не зрозумію. Адже потім всі футболісти пішли безкоштовно. Як так? Для мене це залишається загадкою до сьогодні. Але Коломойський так вирішив. Ну що ж, тут нічого не вдієш. Особисто я продовжую жити тим Дніпром. Яка розкішна історія команди! Скільки знаменитих гравців пройшло через той Дніпро! Шкода команду, яку просто знищили", – сказав Маркевич в інтерв'ю FanDay.

Нагадаємо, Маркевич очолював Дніпро з 2014 по 2016 роки і за цей час вивів команду у фінал Ліги Європи та двічі здобував бронзові медалі УПЛ.

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