СК Днепр-1 проводит довольно неоднозначный сезон. Команда не смогла квалифицироваться в групповой этап Лиги Европы, без шансов проиграв оба матча АЕК Ларнаке и вылетев в Лигу конференций. Там днепровцы потерпели поражение от АЗ при равном футболе, разгромили Аполлон с помощью арбитров, расписали боевую ничью с Вадуцем и чудом не потеряли очки с лихтенштейнцами на выезде.

Довбик достиг согласия с СК Днепр-1 о своем трансфере – есть один нюанс

Подопечные Александра Кучера даже по ходу одного поединка демонстрируют как фантастические отрезки, так и полностью провальные. Оценить реальную силу днепровцев на этом фоне непросто, но какое это будет иметь значение в случае прорыва в евровесну? К ней осталось сделать всего один шаг, набрав хотя бы одно очко в матче с Аполлоном в Кошице.

СК Днепр-1 за два тура до конца опережает киприотов на три очка при победе в личной встрече. Способны ли "желто-черные" повторить успех? Кажется, что да. За последние восемь матчей Аполлон трижды проиграл и трижды расписал ничью. Поединок с днепровцами на Кипре показал, что ничего невероятного в футболе островитян нет. Да, арбитры помогли украинцам, однако преимущество было за командой Александра Кучера.

Впрочем, недооценивать коллектив из Лимасола не стоит. АЗ допустил такую ошибку – и проиграл в выездной встрече в предыдущем туре. Хотя и домашка оказалась непростой, завершившись со счетом 3:2 в пользу "сыроваров". Также не следует забывать, что без двух голов из офсайда тотальное преимущество СК Днепра-1 в первой встрече с киприотами завершилось бы ничейным счетом.

"Спортклубовцев" долгое время называли претендентами на золото УПЛ, однако в октябре стали заметны серьезные проблемы. Во-первых, начали выбывать футболисты – лазарет наполняется новыми именами каждую неделю. Во-вторых, сказывается тяжелый календарь. За 15 дней СК Днепр-1 провел аж шесть матчей, уверенно переиграв только Зарю (3:0) – другие поединки оказались очень натужными, с кучей пропущенных голов и победами на последних секундах. Вадуц и Ингулец уже отобрали очки.

Пока подопечным Александра Кучера хватает класса, чтобы выгрызать результат в тяжелых играх, но все более заметна тактическая бедность команды. В основном, она работает через забросы на ход Довбыку, а также через его скидки и смещения Пихаленка. Чего-то действительно интересного в позиционном наступлении СК Днепра-1 нет, а оборона далека от идеала.

К счастью, в нашей группе все коллективы имеют кучу недостатков. Да и терпеть днепровцам осталось немного – до 13 ноября. Если же набрать одно очко с Аполлоном, то из рабочего графика можно будет вычеркнуть усиленную подготовку к матчам еврокубков. Ну, и в евровесну выйти. За это стоит выложить все силы.

Кадровая ситуация

Травмированы: Лучкевич, Пурита, Гуцуляк, Громов, Бланко – Роберж

Дисквалифицированы: –

Ориентировочные составы на матч СК Днепр-1 – Аполлон

СК Днепр-1: Валеф – Танчик, Сваток, Сарапий, Бузанелло – Бабенко, Когут – Назаренко, Пихаленок, Амаш – Довбик

Аполлон: А.Йованович – Кабрал, Артиматас, В.Йованович, Хаммас – Шполярич, Кирьяку – Йоостен, Дигини, Шахар – Дабо

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Букмекеры довольно ожидаемо признали СК Днепр-1 фаворитом пары, но коэффициент на победу очень высокий. Этого можно было ожидать. Слишком уж большой у "желто-черных" лазарет и слишком тяжелый у них календарь. Да и в игровом плане последние матчи выглядели тревожно.

Аполлон ничем не лучше, но на один гол команда должна наиграть – за последние восемь матчей киприоты не забили лишь раз. Кроме того, у островитян лучшая кадровая ситуация. Несмотря на этот факт, в победу подопечных Давида Каталы не верится. СК Днепр-1 даже на фоне всех своих проблем демонстрировал достаточный запас прочности, чтобы вырывать победы даже в самых трудных условиях.

Возможно, до победы сегодня дело и не дойдет, но расписать ничью "спортклубовцам" по силам. Ставим на "мировую".

"Думал: "За что это все мне?": трижды рвал "кресты", дебютировал за основу Днепра в 16, а сейчас ассистирует Довбику