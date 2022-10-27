"Помню ли я, сколько выиграл бронзовых медалей с Металлистом? Нет, не помню, но все они хранятся у меня дома, в личном музее. Там еще вымпелы и все остальное, что связано с футболом. Среди них – две бронзовые медали, завоеванные с Днепром. Есть там и медаль, которая мне особенно дорога – ее мне вручили болельщики Днепра.

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Жаль, что так и не удалось выиграть ни одного титула. Мне очень хотелось выиграть чемпионат. Ближайшим к чемпионству был Металлист 2013-го. На пять очков мы тогда шли впереди Шахтера, но в межсезонье Тайсон ушел и началось что-то непонятное.

А так я в основном с нуля начинал. Делал команды, но выиграть чемпионство с ними, честно говоря, было нереально. Для этого нужно было работать в Динамо или Шахтере, – сказал Маркевич в комментарии FanDay.

Напомним, Мирон Богданович в чемпионате Украины завоевал с Металлистом серебро в сезоне 2012/13 и пять раз подряд становился с харьковчанами бронзовым призером (с 2007 по 2012 годы). Также дважды примерял бронзовые медали с Днепром (сезоны 2014/15 и 2015/16).

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