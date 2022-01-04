"Долг Барселоны – 300 млн евро, а она купила Феррана Торреса за 55 млн и намерена подписать Морату.

Ферран Торрес заработает в Барселоне более 25-ти млн евро – раскрыли финансовые детали контракта

А президент анонсирует и другие соглашения, в частности, приобретение Холанда. Где финансовый фейр-плей?

Президент назначил Хави главным тренером и увидел, что этого недостаточно для Лиги чемпионов, что нужно делать приобретения. В футболе чудеса случаются редко", – цитирует Бордаласа Cadena SER.

Напомним, из-за финансовых проблем Барса летом не смогла продлить контракты с Лионелем Месси. После 19 туров Ла Лиги каталонцы расположились на 5-й строчке, Валенсия – 9-я.

Барселона экспериментальным составом минимально одолела Мальорку и поднялась в топ-5 Ла Лиги