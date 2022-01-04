Новоиспеченный нападающий "сине-гранатовых" будет получать в Барселоне приличные деньги.

Стали известны кое-какие финансовые детали перехода Феррана Торреса в Барсу. Ранее сообщалось, что каталонцы заплатят за нападающего сборной Испании 55 млн евро + 10 млн бонуса. Теперь же обнародовали и заработки 21-летнего футболиста.

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Форвард будет получать 5,5 млн евро за сезон. За все время действия подписанного контракта испанец заработает 27,5 млн евро. Таким образом, подписание и содержание Феррана Торреса обойдется Барсе в 82,5 миллионов без учета бонусов, информирует Sport.es.

Напомним, последние полтора года испанец выступал за Манчестер Сити, в составе которого выиграл чемпионат Англии.

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