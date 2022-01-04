"Борг Барселони – 300 млн євро, де фінансовий фейр-плей?" – тренер Валенсії
Наставник Валенсії Хосе Бордалас розкритикував каталонців за трансферну політику.
"Борг Барселони – 300 млн євро, а вона купила Феррана Торреса за 55 млн і має намір підписати Морату.
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А президент анонсує й інші угоди, зокрема, придбання Холанда. Де фінансовий фейр-плей?
Президент призначив Хаві головним тренером та побачив, що цього недостатньо для Ліги чемпіонів, що потрібно робити придбання. У футболі дива трапляються рідко", – цитує Бордаласа Cadena SER.
Нагадаємо, через фінансові проблеми Барса влітку не змогла продовжити контракти з Ліонелем Мессі. Після 19-ти турів Ла Ліги каталонці розташувались на 5-й сходинці, Валенсія – 9-та.
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