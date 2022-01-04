Хосе Бордалас та Френкі де Йонг / Фото Barca News 24x7

"Борг Барселони – 300 млн євро, а вона купила Феррана Торреса за 55 млн і має намір підписати Морату.

Ферран Торрес заробить у Барселоні більше 25-ти млн євро – розкрили фінансові деталі контракту

А президент анонсує й інші угоди, зокрема, придбання Холанда. Де фінансовий фейр-плей?

Президент призначив Хаві головним тренером та побачив, що цього недостатньо для Ліги чемпіонів, що потрібно робити придбання. У футболі дива трапляються рідко", – цитує Бордаласа Cadena SER.

Нагадаємо, через фінансові проблеми Барса влітку не змогла продовжити контракти з Ліонелем Мессі. Після 19-ти турів Ла Ліги каталонці розташувались на 5-й сходинці, Валенсія – 9-та.

Барселона експериментальним складом мінімально здолала Мальорку і піднялась у топ-5 Ла Ліги