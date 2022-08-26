Похоже, Евгений Красников пока окончательно не порвал со своей родной командой.

"Комитет этики и честной игры в лице Франческо Баранки инициирует и уже начал расследование, касающееся Евгения Красникова.

Гендиректор Металлиста – об уходе Красникова и Кучера в СК Днепр-1: "Люди не понимают, в какой мы тяжелой ситуации"

Человека, есть такие подозрения, который не до конца ушел из Металлиста и, по сути, какие-то функции там выполняет. Хотя уже получил официальный пост в СК Днепр-1. Там он спортдиректор, но продолжает курировать Металлист. И это одно из свидетельств того, что сейчас Металлист вслед за СК Днепр-1 откалывается от единого телепула и идет на платформу "2+2", – сказал Игорь Бурбас в программе "ЧИСТИЙ ПІДКАСТ".

Напомним, благодаря переходу Красникова в СК Днепр-1 Металлист смог продлить существование (Александр Ярославский резко сократил финансирование клуба) – харьковчане получили компенсацию за Александра Кучера и отдали "спортклубовцам" часть своих игроков в аренду.

СК Днепр-1 не прошел в Лигу Европы, потерпев разгром от АЕК Ларнаки – "спортклубовцы" сыграют в Лиге конференций