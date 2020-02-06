Бенфика имеет серьезную потерю на матчи против Шахтера

Бенфика столкнулась с серьезной кадровой проблемой за две недели до первого матча против Шахтера в 1/16 финала Лиги Европы.

Лиссабонцам придется обходиться без своего капитана Жардела, информирует официальный сайт клуба.

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Бразильский защитник получил повреждение в матче Кубка Португалии против Фамаликана. Результаты предварительного обследования крайне неутешительны – разрыв боковой связки колена. На восстановление Жарделу понадобится минимум 2 месяца, поэтому оба поединка с Шахтером он пропустит. Капитан "орлов" провел 10 матчей во всех турнирах сезона 2019/20, результативными действиями не отличался.

Напомним, матчи Шахтера и Бенфики в рамках 1/16 финала Лиги Европы состоятся 20 и 27 февраля.

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