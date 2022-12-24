"Никто не мог вообразить, что Луческу будет тренером Динамо. Я тогда восстанавливался в Киеве в тренажерном зале, и дочь Суркиса тоже восстанавливалась. Я говорю: "Кто будет тренером?". Она: "Все будут в шоке".

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Я говорю: "Скорее всего? Луческу?". Она улыбнулась и через неделю Луческу назначили", – рассказал Рыбалка в шоу ПРЯМА ЧЕРВОНА.

Напомним, Мирча Луческу летом 2020 года сенсационно возглавил Динамо. С этого времени киевляне по разу выиграли чемпионат, Кубок и Суперкубок Украины. Прошлый сезон не был доигран из-за начала войны в Украине, а в текущем "бело-синих" занимают третье место.

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