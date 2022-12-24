"Ніхто не міг уявити, що Луческу буде тренером Динамо. Я тоді відновлювався у Києві у тренажерному залі, і донька Суркіса також відновлювалася. Я говорю: "Хто буде тренером?". Вона: "Усі будуть шоковані".

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Я говорю: "Швидше за все Луческу?". Вона посміхнулася і за тиждень Луческу призначили", – розповів Рибалка у шоу ПРЯМА ЧЕРВОНА.

Нагадаємо, Мірча Луческу влітку 2020 року сенсаційно очолив Динамо. З того часу кияни по разу виграли чемпіонат, Кубок та Суперкубок України. Минулий сезон не був дограний через початок війни в Україні, а в поточному "біло-сині" посідають третє місце.

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