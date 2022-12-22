"Был один момент, когда Динамо не понравился материал, вышедший у нас на "2+2". Очень большой конфликт был. Мы общались с братьями Суркисами. У них была позиция, что я был под влиянием, меня кто мотивировал. В общем, они три варианта называли. Приурочено это к матчу Динамо – Челси, когда на трибунах избили темнокожих, я сделал материал об этом.

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Просто многие смотрят в сущность и говорят, что "Профутбол" типа поддерживал Динамо, а канал "Футбол" – Шахтер. Те материалы, которые выходили у нас, часто были критическими к Динамо. И тут как раз был такой момент, что этот материал дошел до УЕФА. Они (братья Суркисы – прим. "Футбол 24") сказали, что мы должны поговорить. Мы пошли на эту встречу с Игорем Цыганыком.

Я сказал, что сам не пойду, потому что знаю, какое общение в таких ситуациях. Я переживал, потому что я, молодой пацан, иду на встречу с братьями Суркисами. Не на "стрелу", это был простой разговор. Сначала Игорь Михайлович жестко так наехал. Был такой момент, он мне сказал: "ну ты же киевлянин, ты подставил Динамо, ты болельщик Динамо". Я ответил, что не являюсь болельщиком. "Как это не болельщик? Тогда нам не о чем говорить".

Говорю "вы хотите разобраться или просто свою позицию?" Он заканчивал разговор, потом начинал. В результате я хочу всем сказать, кто в профессии или хочет в нее прийти: если вы честны и не брали деньги, вы можете где-то ошибаться. Но если это ошибки, вы всегда можете аргументировать эту позицию, чего так произошло. Им может не нравиться это, но если они видят, что вы это честно сделали...

Игорь Цыганык пошел со мной, у него была простая позиция "мы делали свою работу. Она вам может нравиться или не нравиться, но не мы избивали людей на стадионе, мы освещали эту ситуацию". Нам никто не платил деньги, нас никто не заряжал. Мы смогли это объяснить им. Когда мы расходились, пожали руки и пошли дальше. Они смотрели нам в лицо честно, хотя от них звучали вопросы "кто вас мотивировал?" и так далее", – поделился Бебех в интервью "Футбол 24".

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