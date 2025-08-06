Яна Суркис, дочь президента Динамо Игоря Суркиса и жена защитника киевлян Кристиана Биловара, прокомментировала поражение "бело-синих" от Пафоса в квалификации ЛЧ.

Киевское Динамо минимально уступило кипрскому Пафосу (0:1) в первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.

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На досадное поражение киевлян лаконично отреагировала дочь Игоря Суркиса Яна, опубликовав сообщение в своем Telegram-канале.

"Я промолчу", – написала Яна.

Чуть позже жена Кристиана Биловара добавила еще одно сообщение. Женщина призналась, что нервничала во время матча.

"Жила шикарно полтора месяца без футбольных нервов".

Напомним, Вторая игра между Динамо и Пафосом состоится 12 августа, начало матча в 20:00 по киевскому времени. Если "бело-синие" пройдут Пафос, то в раунде плей-офф встретятся с победителем пары Лех (Польша) – Црвена Звезда (Сербия).

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