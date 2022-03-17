"Это настольное фото дочери. Каждый день Василиса смотрит на разбомбленные города и бесконечные смерти и желает этой трусливой бункерной мрази мук и страданий.

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В 2014 году дочь покинула Донецк, куда пришли русские "освободители", и переехала в Киев, теперь, спустя 8 лет, они пришли, чтобы продолжать убивать. Моя дочь абсолютно миролюбивое дитя, с креативными способностями. Путина на этом фото каждый вечер она уничтожает как-то по своему. Я не уточняю у неё, как именно, это её личная борьба со злом, но я верю, что Бог, в конце концов, услышит плачущий девичий голос", – написал Денисов в Facebook.

Напомним, с началом войны директор каналов "Футбол 1/2/3" был вынужден покинуть Киев и сейчас гостит у владельца Руха Григория Козловского.

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