"Це настільне фото доньки. Щодня Василіса дивиться на розбомблені міста та нескінченні смерті і бажає цій боягузливій бункерній мерзоті мук та страждань.

"Померти не боюсь": Леоненко залишився "сторожити" Київ з бабусями і вірними котами

У 2014 році дочка покинула Донецьк, куди прийшли російські "визволителі", і переїхала до Києва, тепер, через 8 років, вони прийшли, щоб продовжувати вбивати. Моя дочка абсолютно миролюбна дитина, з креативними здібностями. Путіна на цьому фото щовечора вона знищує якось по-своєму. Я не уточнюю у неї, як саме, це її особиста боротьба зі злом, але я вірю, що Бог зрештою почує дівочий голос плачу", – написав Денисов у Facebook.

Нагадаємо, з початком війни директор каналів "Футбол 1/2/3" був змушений покинути Київ і наразі гостює у власника Руха Григорія Козловського.

Росія напала на Україну: жорстка позиція Реброва щодо окупантів і черговий трансфер зірки Динамо (LIVE)