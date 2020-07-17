"Доброе утро, Слава Украине!": как Ярмоленко учит звезду Вест Хэма украинскому языку

Вингер Вест Хэма Андрей Ярмоленко продолжает обучать своих одноклубников украинскому языку.

Ярмоленко в Instagram сторис продемонстрировал, как его одноклубник Фелипе Андерсон усвоил уроки украинского языка.

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Бразилец достаточно легко произнес: "Доброе утро, Слава Украине!", на что получил положительную оценку от Ярмоленко.

Отметим, что Вест Хэм все еще рискует вылететь из АПЛ – команда Ярмоленко расположилась на 16-м месте из 34 очками. У предпоследней Астон Виллы 31 пункт в активе.

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