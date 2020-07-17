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"Доброе утро, Слава Украине!": как Ярмоленко учит звезду Вест Хэма украинскому языку

14:09 - Читати українською
"Доброе утро, Слава Украине!": как Ярмоленко учит звезду Вест Хэма украинскому языку
Андерсон и Ярмоленко / ФК Вест Хэм

Вингер Вест Хэма Андрей Ярмоленко продолжает обучать своих одноклубников украинскому языку.

Ярмоленко в Instagram сторис продемонстрировал, как его одноклубник Фелипе Андерсон усвоил уроки украинского языка.

Ярмоленко рискует получить еще одного серьезного конкурента – сенсация сезона угрожает и Шведу

Бразилец достаточно легко произнес: "Доброе утро, Слава Украине!", на что получил положительную оценку от Ярмоленко.

Отметим, что Вест Хэм все еще рискует вылететь из АПЛ – команда Ярмоленко расположилась на 16-м месте из 34 очками. У предпоследней Астон Виллы 31 пункт в активе.

Вест Хэм оформил первый вылет в АПЛ благодаря историческому покеру – Ярмоленко с крошками времени и низким баллом

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Теги
Украинцы за рубежом Англия Вест Хэм Вест Хэм Андрей Андрей Ярмоленко футбольные курьёзы Видеоновости Фелипе Фелипе Андерсон
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