toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Англія
ДИНАМО - ЗОРЯ РЕАЛ МАДРИД УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ПЕРША ЛІГА

"Доброго ранку, Слава Україні!": як Ярмоленко вчить зірку Вест Хема української мови

14:07 - Читать на русском
"Доброго ранку, Слава Україні!": як Ярмоленко вчить зірку Вест Хема української мови
Андерсон та Ярмоленко / ФК Вест Хем

Вінгер Вест Хема Андрій Ярмоленко продовжує навчати своїх одноклубників українській мові.

Ярмоленко в Instagram сторіс продемонстрував, як його одноклубник Феліпе Андерсон засвоїв уроки з української мови.

Ярмоленко ризикує отримати ще одного серйозного конкурента – сенсація сезону загрожує і Шведу

Бразилець досить легко вимовив: "Доброго ранку, Слава Україні!", на що отримав схвальну оцінку від Ярмоленка.

Зазначимо, що Вест Хем все ще ризикує вилетіти з АПЛ – команда Ярмоленка розташувалась на 16-му місці з 34 очками. У передостанньої Астон Вілли 31 пункт в активі.

Вест Хем оформив перший виліт в АПЛ завдяки історичному покеру – Ярмоленко з крихтами часу та низьким балом

blog_ava
Динамо – Зоря: луганці не потягнули рівень, бенефіс Циганкова та Буяльського, тіньові герої "біло-синіх" і успіх Монзуль
03:35
14777
Теги
Українці за кордоном Англія Вест Хем Вест Хем Андрій Андрій Ярмоленко футбольні курйози Відеоновини Феліпе Феліпе Андерсон
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
7
год
:
7
хв
Вест Хем
22:00
Уотфорд
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук