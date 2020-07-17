"Доброго ранку, Слава Україні!": як Ярмоленко вчить зірку Вест Хема української мови

Вінгер Вест Хема Андрій Ярмоленко продовжує навчати своїх одноклубників українській мові.

Ярмоленко в Instagram сторіс продемонстрував, як його одноклубник Феліпе Андерсон засвоїв уроки з української мови.

Ярмоленко ризикує отримати ще одного серйозного конкурента – сенсація сезону загрожує і Шведу

Бразилець досить легко вимовив: "Доброго ранку, Слава Україні!", на що отримав схвальну оцінку від Ярмоленка.

Зазначимо, що Вест Хем все ще ризикує вилетіти з АПЛ – команда Ярмоленка розташувалась на 16-му місці з 34 очками. У передостанньої Астон Вілли 31 пункт в активі.

Вест Хем оформив перший виліт в АПЛ завдяки історичному покеру – Ярмоленко з крихтами часу та низьким балом