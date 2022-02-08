Миланцы в рамках 1/4 финала Кубка Италии принимают Рому, которую сейчас возглавляет "Особенный".

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ацию и вывесили на трибунах плакат для своего экс-тренера: "Добро пожаловать домой, Жозе". Португалец работал в клубе 2 года, в течение которых выиграл Лигу чемпионов, 2 чемпионата Италии, по одному Кубку и Суперкубку Италии. После этого Моуринью соблазнился на приглашение Реала.

Напомним, сейчас Симоне Индзаги ведет Интер лидером Серии А, а Рома застряла на седьмой строчке.

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