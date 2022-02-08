Міланці в рамках 1/4 фіналу Кубка Італії приймають Рому, яку зараз очолює "Особливий".

Лаутаро підозрювали у спробі плюнути на голову Тео Ернандеса – відео моменту і масового зіткнення гравців

Фанати Інтера влаштували гучну овацію та вивісили на трибунах плакат для свого екс-тренера: "Ласкаво просимо додому, Жозе". Португалець працював у клубі 2 роки, упродовж яких виграв Лігу чемпіонів, 2 чемпіонати Італії, по одному Кубку та Суперкубку Італії. Після цього Моурінью спокусився на запрошення Реала.

Нагадаємо, зараз Сімоне Індзагі веде Інтер лідером Серії А, натомість Рома застрягла на сьомій сходинці.

"Рома в очах арбітрів – маленький клуб": наступник Шевченка допік Моурінью, або Чому футбол Дженоа – "огидний"