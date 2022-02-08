Тео Эрнандес и Лаутаро Мартинес стали главными инициаторами вспыхнувшего на последних минутах конфликта.

Камбек имени Жиру в видеообзоре матча Интер – Милан – 1:2

Защитник Милана получил прямую красную и побрел в подтрибунное помещение. Дорогой Тео решил немного подразнить фанатов Интера, что очень не понравилось Мартинесу. Аргентинец дождался, когда соперник спустится вниз и начал что-то кричать. Лаутаро даже заподозрили в попытке плюнуть на голову Эрнандесу. Звезда Милана выскочил обратно на поле, а вскоре к конфликту присоединились и остальные игроки обеих команд.

Дисциплинарный комитет уже провел расследование инцидента. Лаутаро получил 10 тысяч евро штрафа за провокацию, хотя плевок не доказали. Эрнандесу выписали 1 матч бана за собственно фол и 5 тысяч евро штрафа за неспортивное поведение.

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