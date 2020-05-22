"До перехода в Динамо меня приглашали в сборную Аргентины": Нанни считает, что терял карьеру и молодость в Киеве

Аргентинец Роберто Нанни не скрывает своего разочарования от игры в киевском Динамо.

"В Аргентине все было замечательно. Велес боролся за высокие места, а потом я приезжаю в Украину с очень большими надеждами, а произошло то, что произошло. Еще до перехода в Динамо главный тренер сборной Аргентины даже приглашал меня на тренировочный сбор. Он знал меня, потому что раньше работал в Велесе.

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У меня были большие надежды. Ведь попасть в ту сборную Аргентины было очень трудно: конкуренты – Креспо, Санта Круз и другие. Но потом – Первая лига Украины. Когда ты молод, хочешь все и сразу... Тогда я понимал, что теряю свою карьеру и молодость. Понимал, что удаляюсь от сборной", – признался Нанни в интервью YouTube-каналу Бомбардир.

Напомним, Динамо в 2003 году заплатило Велесу 3 млн евро за аргентинского форварда. В чемпионате Украины Нанни сыграл за киевлян лишь один матч, появившись на замену в игре с Закарпатьем и отметившись голом.

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