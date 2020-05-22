"До переходу в Динамо мене запрошували в збірну Аргентини": Нанні вважає, що втрачав кар'єру і молодість в Києві

Аргентинець Роберто Нанні не приховує свого розчарування від гри у київському Динамо.

"В Аргентині все було чудово. Велес боровся за високі місця, а потім я приїжджаю в Україну з дуже великими сподіваннями, а сталося те, що сталося. Ще до переходу в Динамо головний тренер збірної Аргентини навіть запрошував мене на тренувальний збір. Він знав мене, тому що раніше працював у Велесі.

"Коли Зоря водить киян за ніс – це удар": Морозюк оцінив шанси Скрипника очолити Динамо

У мене були великі надії. Адже потрапити в ту збірну Аргентини було дуже важко: конкуренти – Креспо, Санта Крус та інші. Але потім – Перша ліга України. Коли ти молодий, хочеш все і відразу... Тоді я розумів, що втрачаю свою кар'єру і молодість. Розумів, що віддаляюсь від збірної", – зізнався Нанні в інтерв'ю YouTube-каналу Бомбардир.

Нагадаємо, Динамо у 2003 році заплатило Велесу 3 млн євро за аргентинського форварда. В чемпіонаті України Нанні зіграв за киян лише один матч, з'явившись на заміну в грі із Закарпаттям та відзначившись голом.

"Це сенсаційне відео – цікаво, як Динамо було настільки некомпетентне": киян рознесли за 2 проблемні трансфери