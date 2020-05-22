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"До переходу в Динамо мене запрошували в збірну Аргентини": Нанні вважає, що втрачав кар'єру і молодість в Києві

22 травня 22:35 876 Читать на русском
"До переходу в Динамо мене запрошували в збірну Аргентини": Нанні вважає, що втрачав кар'єру і молодість в Києві
Роберто Нанні / Фото з відкритих джерел

Аргентинець Роберто Нанні не приховує свого розчарування від гри у київському Динамо.

"В Аргентині все було чудово. Велес боровся за високі місця, а потім я приїжджаю в Україну з дуже великими сподіваннями, а сталося те, що сталося. Ще до переходу в Динамо головний тренер збірної Аргентини навіть запрошував мене на тренувальний збір. Він знав мене, тому що раніше працював у Велесі.

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У мене були великі надії. Адже потрапити в ту збірну Аргентини було дуже важко: конкуренти – Креспо, Санта Крус та інші. Але потім – Перша ліга України. Коли ти молодий, хочеш все і відразу... Тоді я розумів, що втрачаю свою кар'єру і молодість. Розумів, що віддаляюсь від збірної", – зізнався Нанні в інтерв'ю YouTube-каналу Бомбардир.

Нагадаємо, Динамо у 2003 році заплатило Велесу 3 млн євро за аргентинського форварда. В чемпіонаті України Нанні зіграв за киян лише один матч, з'явившись на заміну в грі із Закарпаттям та відзначившись голом.

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Динамо Динамо Роберто Нанні Роберто Нанні Аргентина Аргентина
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