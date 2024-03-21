Журналист Игорь Бурбас раскрыл солидную сумму премиальных, которые футболисты ЛНЗ получили за победу над Полесьем. Возможно, что даже в Шахтере и Динамо получают меньше.

За победу над Полесьем, добытую благодаря голу в компенсированное время в матче 19-го тура УПЛ (1:0), каждый из игроков ЛНЗ получил от руководства клуба премию в примерно 5 тысяч долларов. Об этом сообщил бывший журналист телеканалов "Футбол" Игорь Бурбас в Telegram.

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"Самые высокие премиальные в УПЛ – у ЛНЗ? До 5 тысяч у.е. за одну игру – предполагаю, в этом сезоне это самое высокое вознаграждение в нашем футболе за один отдельный матч", – отметил Бурбас.

Напомним, сезон 2023/24 является дебютным для ЛНЗ в элитном дивизионе Украины. Команда Олега Дулуба, который уже по ходу чемпионата сменил Александра Ковпака, занимает 8 место турнирной таблицы, набрав 25 очков в 20-ти матчах. В субботу, 23 марта, черкасцы сыграют перенесенный поединок 17-го тура против Миная.

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